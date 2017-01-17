В Днепре будут судить переселенку за незаконное получение соцпомощи

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Так, женщина, переселившись в г. Днепр, заполнила заявление в Управление труда и социальной защиты населения Амур-Нижнеднепровской районной в городе Днепр совета о предоставлении ей ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, имея открытый депозит в 50 тыс. грн в одном из банков.

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При этом, достоверно зная, что при наличии таких денежных средств на банковском счете оснований для получения государственной помощи нет, последняя скрыла этот факт и внесла в заявление недостоверные сведения, за что в течение февраля-июля 2016 года незаконно получила от государства 5,5 тыс. грн.

Всего же по фактам незаконного получения денежной помощи переселенцами органами прокуратуры Днепропетровской области начато 27 уголовных производств, в которых 16 лицами сообщено о подозрении; в государственный бюджет уже возмещено 1,4 млн. грн незаконно полученных выплат.