"Четырехлапое подкрепление": волонтеры передали военным из Харькова щенков овчарки (видео)
19:55, 16 января 2017Общество
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Волонтеры подарили харьковским военным пятерых щенков овчарки.
Харьковским военным волонтеры подарили пятерых щенков овчарки
Собачки для Украины уникальные - все они рождены от чемпионской пары из Германии.
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Сейчас щенков тренируют для работы в зоне АТО.
Кинологи-нацгвардейцы признаются, что таких щенков не видели уже давно. Родители маленьких овчарок приехали в Украину из Германии, на щенков из этой пары очередь на годы вперед.
У каждой собаки свой хозяин-нацгвардеец, ежедневные многочасовые тренировки сразу для обоих. Все команды отдают щенкам только на немецком языке.
Будущую специализацию псов определяют по чертам характера. А вот полной силы служебная овчарка набирает через 1,5 года.
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