"Четырехлапое подкрепление": волонтеры передали военным из Харькова щенков овчарки (видео)

Собачки для Украины уникальные - все они рождены от чемпионской пары из Германии.

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Сейчас щенков тренируют для работы в зоне АТО.

Кинологи-нацгвардейцы признаются, что таких щенков не видели уже давно. Родители маленьких овчарок приехали в Украину из Германии, на щенков из этой пары очередь на годы вперед.

У каждой собаки свой хозяин-нацгвардеец, ежедневные многочасовые тренировки сразу для обоих. Все команды отдают щенкам только на немецком языке.

Будущую специализацию псов определяют по чертам характера. А вот полной силы служебная овчарка набирает через 1,5 года.