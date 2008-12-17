Внешний долг Украины вырос до 105 миллиардов долларов

Валовой внешний долг Украины в январе-сентябре 2008 года вырос почти вдвое, или на 50,9 млрд. долл., в том числе, за июль-сентябрь - на 7,425 млрд. долл., и на 1 октября 2008 года составил 105 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, внешний долг сектора государственного управления за январь-сентябрь увеличился на 1,259 млрд. долл. – до 14,153 млрд. долл.

Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования страны увеличился на 0,745 млрд. долл. - до 0,135 млрд. долл.

Внешний долг украинских банков увеличился почти в три раза - с 14,089 млрд. долл. до 42,117 млрд. долл. При этом, объем краткосрочных обязательств вырос на 6,419 млрд. долл., до 12,884 млрд. долл.; долгосрочных – на 21,609 млрд. долл., до 29,233 млрд. долл.

Внешний долг украинских банков за июль-сентябрь вырос на 3,684 млрд. долл.

Внешний долг других секторов за первых девять месяцев текущего года вырос на 19,633 млрд. долл. – до 44,339 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября т.г. директор в суверенной аналитической группе Fitch Эндрю КОХУН в ходе конференции Fitch Ratings «Украина в условиях мирового финансового кризиса» заявил, что Fitch Ratings прогнозирует среднегодовой уровень инфляции в 2008 году на уровне 25%, а госдолг Украины прогнозируется на уровне 13,1% ВВП в 2008 году, в 2009 – 28,5% ВВП.

По прогнозам Fitch, сальдо текущего счета платежного баланса Украины в 2008 году будет на уровне -7% ВВП, в 2009 году -3% ВВП.

Внешний долг страны по итогам текущего года прогнозируется на уровне 67,3% ВВП, в 2009 – 84,6%.

Fitch прогнозирует, что уровень золотовалютных резервов Украины по итогам 2008 года составит 38,4 млрд. долл., в 2009 году – 36,4 млрд. долл.