Венгрия приняла на лечение новую группу раненых украинских военных

Как сообщает Радио Свобода, раненых бойцов в Медицинском центре Вооруженных сил Венгрии посетила посол Украины Любовь Непоп.

В прошлом году венгерская сторона предоставила такую возможность четырнадцати военным. В этом году венгры увеличили квоту раненых украинских военных до двадцати – они пройдут соответствующий курс лечения и реабилитации в медико-курортных учреждениях Венгрии.

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Средства для этих нужд, а также на летнее оздоровление детей переселенцев из Донбасса выделены правительством Венгрии по линии Министерства человеческих ресурсов и анонсируются как гуманитарная помощь пострадавшим в ходе российской агрессии в Украине.

Третий год подряд в этом гуманитарном проекте принимает активное участие Украинское национальное самоуправление Венгрии (ДОСУУ) в сотрудничестве с Почетным консульством Венгрии в Ивано-Франковске. С 2016 года к этому делу также присоединились некоторые венгерские предприниматели.