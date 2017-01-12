В сети показали, как мэр Львова отдыхает в Италии (фото)

13:53, 12 января 2017
Общество
2260

Мэра Львова Андрея Садового заметили на горнолыжном курорте Кронплатц в Италии.

Садовый отдыхает в Италии / facebook.com/igor.zinkevych

Фото с отдыха Садового показал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на странице в Facebook.

Он отметил, что автор фотографий пожелал остаться анонимным.

facebook.com/groups/govarta1/

Сам мэр Львова на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию фотографий с его отдыха: "Облегчу жизнь людям, которые играют в папарацци и фотографируют меня из-за углов на отдыхе. Сейчас с семьей в Kronplatz (Италия). Отель Heinz (3*)".

Читайте такжеМэр Львова в 2015 году получил свыше 107 тысяч гривен доходов только с зарплаты - декларация

Он рассказал, что стоимость проживания в отеле на 7-х человек с завтраками и ужинами - 410 евро в сутки.

"Среднемесячный доход семьи за 2016, который будет задекларирован, - более 200 тыс. грн. Отпуск взял на 4 дня. Как всегда, использую отпуск и для деловых встреч. О результатах позже", - написал Садовый.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львов#Садовый#отдых