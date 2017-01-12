В сети показали, как мэр Львова отдыхает в Италии (фото)

Фото с отдыха Садового показал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на странице в Facebook.

Он отметил, что автор фотографий пожелал остаться анонимным.

Сам мэр Львова на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию фотографий с его отдыха: "Облегчу жизнь людям, которые играют в папарацци и фотографируют меня из-за углов на отдыхе. Сейчас с семьей в Kronplatz (Италия). Отель Heinz (3*)".

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Он рассказал, что стоимость проживания в отеле на 7-х человек с завтраками и ужинами - 410 евро в сутки.

"Среднемесячный доход семьи за 2016, который будет задекларирован, - более 200 тыс. грн. Отпуск взял на 4 дня. Как всегда, использую отпуск и для деловых встреч. О результатах позже", - написал Садовый.