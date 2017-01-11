В Днепре 90% абитуриентов выбирают украинский язык в качестве пробного ВНО
Во вторник для абитуриентов стартовала регистрация на прохождение пробного внешнего независимого оценивания образования.
В Днепропетровском региональном центре оценивания качества образования отмечают: около 90% местных старшеклассников выбирают украинский язык и литературу.
Об этом пишет "Сегодня".
"Из 632 человек, которые подали заявки на старте регистрации, 586 хотят пройти тесты именно по этим дисциплинам, — отметила директор центра Марина Горбенко-Хвастунова. — Далее по убыванию популярности идут математика, история и английский".
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В целом же количество заявок на пробное тестирование ежегодно снижается.
"Число желающих уменьшается примерно на 300 человек, — говорит специалист. — Но это небольшая цифра, поэтому, как и в прошлом году, мы рассчитываем провести порядка 18 тысяч тестирований".