В Полтавской области обворовали райгосадминистрацию и ее сторожа

Милиция возбудила дело по факту кражи оргтехники из Чутовской районной государственной администрации Полтавской області.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области, в три часа ночи 13 декабря неизвестный сломал двери РГА, связал 66-летнюю женщину-сторожа, открыл пять кабинетов райадминистрации, откуда и вынес оргтехнику. Кроме того, злоумышленник похитил 1000 грн. у сторожа.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса («кража, которая привела к значительным убыткам», предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы - УНИАН).

Сумма убытков подсчитывается.

Служба безопасности Украины параллельно расследует факт похищения информации РГА, которая сохранялась на украденных жестких дисках.