Жебривский обязал сотрудников Донецкой ОВГА использовать в работе только украинский язык

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим к использованию исключительно украинского языка. В прошлом году мы дважды организовывали курсы делового украинского языка для работников администрации, затем проверили свои знания на радиодиктанте национального единства», - написал он.

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Также Жебривский сообщил, что в этом году для работников администрации будут организованы курсы изучения английского языка.