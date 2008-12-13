В Мариуполе мужчина пытался вскрыть банкомат кувалдой

В Мариуполе Донецкой области милицией задержан злоумышленник, который, разбив кувалдой банкомат «Проминвестбанка», пытался похитить из него деньги.

Как пишет городская газета «Ильичевец», этот инцидент произошел еще вечером 3 декабря, но правоохранители через неделю смогли выявить и задержать злоумышленника. В тот день вооруженный кувалдой мужчина подошел к банкомату и стал наносить удары по монитору, рассчитывая, что за ним лежат деньги. Грабитель не знал, что в автоматическом кассире наличные деньги спрятаны в бронированном сейфе. Когда похититель понял, что ему не добраться до денег, он бросил кувалду и убежал, не подозревая, что его действия уже сняты на видео.

"Для безопасности клиентов все банкоматы "Проминвестбанка" находятся под надежной охраной. Они оборудованы сигнализацией и системой видеонаблюдения, в поле зрения которой и попал несостоявшийся грабитель", - рассказал главный инженер инженерно-технического отдела Ильичевского отделения "Проминвестбанка" Борис ГОРЧАКОВ.

По его словам, уже на следующий день все фото и видеоматериалы с камеры слежения ПИБа направили в милицию вместе с заявлением о попытке взлома. Фото взломщика было передано всем участковым милиционерам Приморского района города Мариуполя, и через неделю подозреваемый был задержан. Он дал показания и признался, что ограбление спланировал заранее: предварительно выбрал банкомат в относительно безлюдном месте и приготовил в качестве орудия трехкилограммовую кувалду.