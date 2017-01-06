В снежном плену: в аэропорту "Одесса" из-за непогоды отменены все рейсы

Как сообщили УНИАН в аэропорту, все рейсы отменены из-за снегопада и ограниченной видимости.

«Пока перспектива неясна», - отметили в аэропорту.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром аэропорт "Одесса" принял и отправил только один рейс - борт из Стамбула по расписанию прибыл в 9:00 и, согласно графику, отправился в 10:00. Затем погода резко ухудшилась и были отменены рейсы из Киева, Стамбула (Турция), Вены (Австрия), Минска (Беларусь) и другие, а также вылеты из Одессы.

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6 января местами в Одесской области и Одессе сильный северный ветер, порывы 25-28 м/сек, метель. Синоптики прогнозируют такую же погоду на 7 и 8 января.