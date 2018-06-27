Украинцы едят помидоры с геном камбалы и хлеб из скорпионов?

На днях Украину посетил известный канадский фермер Перси Шмайзер, известный в мире за его сопротивление распространению генно-модифицированных организмов, лауреат Альтернативной Нобелевской премии. Невзирая на то, что Канада и Америка выступают крупнейшими в мире лоббистами ГМО, не все жители этих стран поддерживают такую политику. Шмайзер рассказал о последствиях неконтролированного обращения ГМО в Канаде и призывал украинцев осторожно относиться к такой продукции. Следовательно, УНИАН решил еще раз обратиться к теме ГМ-продуктов и выяснить, почему до сих пор в Украине не сформирована государственная политика в сфере генно-модифицированных организмов. Метод создания генетически модифицированных организмов (ГМО) заключается в изменении генной структуры растений таким образом, что они приобретают новые свойства. Например, становятся менее подверженными воздействию вредителей или болезней. Во многих случаях происходит скрещивание растительных сортов с животными породами. Например, для создания сорта пшеницы, стойкой к засухе, используют ген скорпиона, а чтобы помидоры или вишни приобрели морозоустойчивость, им вводят ген камбалы. Печенка крысы производит много витамина С, потому крысиный ген вживили в шпинат, чтобы в нем больше продуцировалось этого полезного витамина. И никто не может предвидеть наверное, как поведет себя пересаженный в другую культуру ген.

В июле 2008 года одна из социологических компаний провела общенациональный телефонный опрос, результаты которого показали, что почти 90% украинцев считают генетически модифицированные продукты опасными для своего здоровья. 5% респондентов сообщили, что не слышали о таких продуктах. И только около 3% ответили, что не считают ГМ-продукты опасными. Следовательно, к словосочетанию “генно-модифицированный” украинцы относятся со страхом. Но, сами того не зная, часто употребляют трансгенные компоненты вместе с популярными напитками, шоколадками, йогуртами и колбасами.

– Генетически модифицированные ингредиенты встречаются во всех продуктах, которые содержат соевый белок, а это и молочные продукты, и кондитерские изделия, и детское питание, и колбасы, – рассказывает УНИАН доцент кафедры биохимии и экологии пищевых производств Национального университета пищевых технологий, кандидат биологических наук Алексей Ситник. – ГМО содержат те продукты, где есть кукурузный крахмал. Картофельный крахмал может происходить из генетически модифицированного картофеля. Соевый лецетин имеет трансгенное происхождение.

– Странная вещь, наш томатный сок имеет генетически модифицированный крахмал. Мне совершенно непонятно, почему он туда добавляется, – удивляется директор Института экологии человека Михаил Курик. – Все это отражается на умственной деятельности, приводит к вырождению человека, вырождению нации.

Точно не известно, к каким последствиям может привести ГМО и каким образом ГМ-продукция может повлиять на здоровье человека. Научный мир до сих пор не может прийти к единому выводу.

Украинские научные работники делятся УНИАН собственным опытом

Алексей Ситник, доцент кафедры биохимии и экологии пищевых производств Национального университета пищевых технологий, кандидат биологических наук:

Достоверны данные о токсичности некоторых линий кукурузы, сои, картофеля. Другое дело, сейчас есть тенденция относительно умалчивания таких данных. Как только появляются результаты независимого исследования, сразу идут опровержения со стороны комиссии, подконтрольной биотехнологическим компаниям, которым это совсем не выгодно. А таких результатов достаточно – было проведено свыше 30 исследований.

Есть три группы рисков: пищевые, агротехнические и биологические. Пищевые – когда модифицируются определенные группы растений определенными трансгенами. Эти гены часто выглядят как синтез токсичных веществ (например, лектины, которые негативно действуют на насекомых). Они, как правило, направлены против вредителей. Такие вещества априори являются токсинами. Эти трансгенные токсины могут быть в повышенных концентрациях, вредных для организма человека. Речь идет о токсичности и аллергенности некоторых трансгенных белков, которыми модифицируются трансгенные растения, кукуруза или, скажем, соя.

Агротехнические риски. Трансгенные линии могут переопыляться с немодифицированными сортами, в результате чего появляются малоценные, а иногда и вовсе вредные растения. Ведь посевы находятся на недостаточном расстоянии, чтобы сделать невозможным такое переопыление. Например, известен случай, когда трансгенный рапс с горчицей превратился в сорняк, который вывести практически невозможно. Идет вытеснение трансгенными формами естественных форм – трансгенная популяция в природе.

Биологические риски могут случиться из-за взаимодействия между генами. Ведь никто не знает, не пойдут ли какие-то мутации после искусственно вживленого гена, дестабилизация генома. Был огромный скандал, связанный с французской программой генной терапии, когда лейкозом заболели несколько детей, которые были добровольцами в этой программе. Генетическая конструкция, которая встраивалась в геном человека, несла вирусный ген, который усиливает эффект данного гену и может усилить эффект соседнего гену. Встраивалась эта конструкция у детей возле так называемого протионкогена. А этот ген может превратиться в онкоген, то есть запустить злокачественное перерождение клетки и, как следствие, - онкологический процесс.

В одном из интервью УНИАН доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории иммунологии Института проблем патологии Национального медицинского университета им. О.Богомольца Екатерина Гаркава рассказывала об исследовании ГМО.

В 1998 году британский ученый безрассудно объявил по телевидению о необратимых изменениях в организме крыс, которые питались генетически модифицированным картофелем. На него начались гонения, впоследствии уволили с работы. В 2007 году российский ученый Ирина Ермакова, которая проводила серию экспериментов на крысах (ей не дали их закончить), заявила о давлении на нее и на институт, в котором она работает, со стороны лоббистов ГМО. По ее словам, в Российскую академию наук обратились два академика с требованием остановить исследование, аргументировал требование тем, что на российский рынок идет большой поток трансгенных продуктов, потому не нужно "будоражить" людей.

Серии экспериментов доказали, что у крыс, которых кормили ГМ-соей, свыше 59% потомства погибло на протяжении трех недель, а значительная часть живых оказалась вдвое меньше по размерам и массе тела, они были ослаблены и недоразвиты, впоследствии не давали потомства. При исследовании внутренних органов обнаружили патологические изменения в печени – она была как решето, и в семенниках. Ермакова признается, что и сама не ожидала таких ужасных результатов.

Агроном из Института картофелеводства рассказывала о ГМ-картофеле, который через месяц хранения превратился в желто-коричневую жидкость, похожую на расплавленную пластмассу.

Перси Шмайзер рассказывает о ситуации с ГМО в Канаде:

В 1996 году правительство Канады позволило использовать 4 культуры с генно-модифицированными организмами: соя, рапс, кукуруза, хлопок. Тогда производителям сельскохозяйственной продукции говорили, что это даст возможность повысить урожайность, снизить использование химических средств и получить более питательные плоды. Этого не случилось. После первого года мы увидели, что урожайность снизилась и пришлось использовать намного больше химических средств защиты (в 3-5 раз).

В те времена использования ГМ-продуктов было разрешено в трех странах: Канаде, США и Аргентине. На сегодня 92% всех ГМО производится в этих трех странах. Мы видим негативные последствия внедрения этих модифицированных растений. Одно из наиболее вредных – негативное влияние на аграрное производство, окружающую среду и состояние здоровья. Из-за перекрестного опыления и из-за того, что семена переносились ветром, фермеры, которые вели свое хозяйство на основе органического агропроизводства и традиционных методов, столкнулись с тем, что все их поля были заражены этими ГМ-семенами. Люди теряют возможность выбирать.

Сейчас в Канаде не осталось чистых форм сои и рапса, все они генетически-модифицированы.

В Канаде ГМО не регулируются законодательно, не маркируют ГМ-продукты. Но народ очень серьезно настроен. Мы имеем право знать, что мы едим и чем кормим своих детей и внуков. Канадский народ сейчас настаивает на введении требования маркировки продукции ГМО. По предварительным оценкам, 65 видов пищевых продуктов, которые потребляются в Канаде, в той или иной мере содержат ГМО.

Сейчас в Канаде и США ученые обеспокоены тем, что они теряют свободу исследовательской работы, публикации результатов своих исследований. Это случается, потому что преимущественно эти исследовательские мероприятия финансируются производственными компаниями и они используют результаты исследования в свою собственную пользу и не финансируют те исследования, которые потенциально могли бы дать негативные результаты относительно их продукции. Ученые требуют достаточного финансирования от правительства, которое могло бы позволить проводить независимые исследования. Если компания финансирует исследование и в ходе его получаются негативные результаты – они его прекращают финансировать и не позволяют публиковать результаты, потому что это их собственность.

Результаты одной канадской женщины-ученого ошеломили нас: активность спермы у подростков и молодых людей в сравнении с прошлыми годами упала на 50%. Этот результат она связывает с потреблением нацией ГМО.

Однако полки украинских супермаркетов завалены пищевой продукцией с содержанием ГМО. И главное, что украинцы, в отличие от европейцев, об этом не знают. Украинская власть почему-то не заинтересована в маркировке ГМ-продукции. Правда, первого августа 2007 года Кабмин ввел постановление, где было отмечено, что “ввоз и реализация пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы и/или микроорганизмы в количестве более чем 0,9%, осуществляются при наличии соответствующей маркировки с указанием качественного состава таких продуктов”. Но уже в ноябре 2007 года оно было отменено. Неужели наш политикум находится под воздействием американского лобби, тем самым нарушая права украинцев? Ведь по закону “О защите прав потребителей”, украинцы “имеют право на необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию о продукции, ее количестве, качестве, ассортименте, а также о ее производителе (изготовителе, продавце)”. Если в продукте есть генно-модифицированные конструкции, то люди должны об этом знать и сами делать выбор: безопасно это или вредно.

- Огромное лобби идет через Минздрав, что очень неприятно, через Минагрополитики. Там очень много функционеров, которые и не разбираются в этом и слушают американских представителей, которые говорят на самом деле о своем бизнесе, а не о науке, - комментирует Ситник. - А наука должна быть без бизнеса. Объективные научные интересы подменяются интересами бизнеса.

Некоторых украинских чиновников все же волнует качество продуктов, которые потребляют украинцы. Например, депутаты ВР Олег Зарубинский и Александр Шепелев в сентябре 2008 г. подготовили проект закона “О внесении изменений в Законы Украины относительно предоставления информации о содержании в продукции генетически модифицированных компонентов”, который предусматривает маркировку продукции о наличии или отсутствии ГМО и введение штрафа за предоставление производителями недостоверной информации о ГМО в продуктах.

- Некоторые наши производители пищевых продуктов и прежде всего те, кто импортирует их, нечестно относятся к потребителям, пытаясь скрыть наличие этих модифицированных генов, - комментирует УНИАН свою позицию Зарубинский. - Бизнес не может быть аморальным. Нельзя делать бизнес на здоровье людей. Мы должны думать и о том, какое наследство мы передадим следующим поколениям. Потребитель имеет право получать информацию по поводу содержания генно-модифицированных организмов в том или ином продукте, как это есть в странах Европейского Союза. Это очень жесткое требование есть для всех продуктов питания.

Мы обратились к некоторым нашим соотечественникам, которые длительное время живут в Европе и знают о ситуации с ГМО не по слухам. Оказывается, Европа не только отказывается от ГМО, она переходит на полностью органические продукты, которые не содержат никакой химии или каких-то дополнительных примесей.

Ксения Тишкевич, научный работник. Жила в Греции, Франции, сейчас поселилась в Великобритании:

- В Греции мы не обращали внимание на ГМО, но надо признать, что еда там была не вкусная. Во Франции мы впервые заметили, что есть такие продукты с содержанием ГМО. В Англии сейчас не просто отказываются от генно-модифицированных продуктов, люди не едят продукты, в которых есть химические добавки или пестициды. Сейчас на полках супермаркетов появляется все больше продукции с надписью “Органика”. Это рис, хлеб, джем, молоко. Такие продукты дороже, причем на 30-40%, но британцы не экономят на еде. Колоссально увеличивается объем продуктов, свободных от любой химии. Небольшие компании, которые занимаются производством органической продукции, дотируются государством и объединяются в корпорации. Если бы этого не было, они бы несли убытки.

Светлана Кобзар, аспирант Кембриджского университета. 4 года прожила в Америке, уже 6 лет живет в Великобритании:

В Америке до сих пор существует мода на то, чтобы быстро купить еду и приготовить ее в микроволновке. Власть не уделяет внимания (возможно, это связано с бизнесом) потому, что люди едят. В Британии контраст просто поразителен. Здоровье наций, культура потребления – это предмет заботы правительства и многочисленных общественных организаций. Я отслеживаю все, что я ем. Есть здоровую пищу становится модным. К ГМО относятся очень враждебно.

Анна Ященко