Генпрокуратура проверит законность зачисления студентов в ряде вузов

Министерство образования и науки направит в Генеральную прокуратуру документы для проверки законности зачисления студентов в некоторые вузы, где проверкой Украинского центра оценки качества образования выявлены нарушения при приеме на учебу абитуриентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК, принявший участие в совещания по вопросам подготовки и последипломного образования педагогических кадров в Одессе.

По его словам, проверка оценки качества образования показала, что некоторые абитуриенты «стали студентами вузов, имея сумму балов ниже предусмотренной нормативными актами Министерства образования и науки. В частности, такие случаи зафиксированы в Бердянске, Дрогобыче, Черкассах, Нежине и других городах».

Сотрудники Минобразования в ближайшее время выяснят, что это было - техническая ошибка, халатность или правонарушение со стороны специалистов и руководства вузов. Возможно, с некоторыми разорвем контракты», добавил министр. А результаты проверок «так называемых частных вузов и тех, которые находятся в ведении ведомств или местных властей», добавил он, будут направлены в соответствующие государственные и надзорные органы».