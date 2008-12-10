Журналистов «Интера» обвинили в… биологическом терроризме

Съемочная группа телеканала «Интер» во время работы над документальным фильмом «Вакцины. Бизнес на страхе», посвященном деятельности глобальных медицинских корпораций – производителей вакцин, а также обстоятельств смерти 17-летнего Антона Тищенко из Краматорска Донецкой области, который скончался после прививки от кори и краснухи в мае этого года, нарвалась на обвинения в… биологическом терроризме. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе телеканала «Интер».

По словам автора фильма Алексея Бобровникова, съемочной группе удалось побывать в офисе компании Serum institute of India (производителя «вакцины-убийцы»), пообщаться с главой компании - Сайрусом Пунавалой, а также получить в свое распоряжение упаковку ампул с вакциной. Автор фильма утверждает, что вплоть до попытки передать образцы вакцины для лабораторного исследования в Украине (напомним, что партия, закупленная Минздравом, лабораторных исследований не проходила) никаких сложностей не возникало.

«Ничего сложного не было – взяли ящик с ампулами и поехали. Нас никто не остановил – ни один таможенник ни на одной из границ, которые мы пересекли. На ящике огромными красными буквами было написано: «Медикаменты, которые спасают жизнь». Это действовало как пропуск. Огромное спасибо таможенным офицерам – они отнеслись к нам как к сотрудникам «Красного креста», - говорит Бобровников.

Но, по его словам, лояльность закончилась, «как только мы обратились в Украине к лабораториям, сертифицированным Всемирной организацией здравоохранения. Нас официально (можете почитать на сайте МОЗ Украины) обвинили … в биологическом терроризме! И всего лишь потому, что мы завезли в страну 10 ампул препарата без разрешения Министерства здравоохранения. Но за несколько месяцев до нас так же – без разрешений и регистраций – в Украину завезли 8 миллионов доз этого же препарата! Разве не это – биологический терроризм?», - возмутился автор расследования скандала вокруг «вакцины-убийцы».

Документальную ленту «Вакцины. Бизнес на страхе» телеканал «Интер» продемонстрирует уже на следующей неделе.