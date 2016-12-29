Как заработать на декоммунизации: польский опыт привлечения туристов (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

В частности, пани Маруся приглашает пообедать в компании советских диктаторов. "В обществе Брежнева, который уже умер, Ленина – это же история", - говорит владелица ресторана. Аппетит здесь должны возбуждать не только бюст Ленина, но и картинки с откровенными девушками из страны, где секса не было. Эти артефакты пани Маруся скупала годами на выставках и ярмарках.

Меню здесь, как пишут утверждено Политбюро. Например, предлагают попробовать салат "Первый секретарь" с лососем или "Вкус Ленина" – это жареный сыр, сельдь "Киров", политически правильную форель или рульку "Брежнева в пиве".

Такой маркетинговый ход привлекает не только ностальгирующих поляков, но и любителей со всего мира. Туристы часто приезжают ради так называемой коммунистической экзотики.

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В галерее соцреализма можно растеряться. Здесь целый клондайк коммунистических лидеров – от товарища из Китая Мао Цзэдуна к уроженцу Польши и основателю ЧК Железному Феликсу, в общем 1600 экспонатов. "Он отрицательная фигура в Польше, только для людей с левыми взглядами он и до сих пор остается героем", - говорят в галерее.

Памятники из музеев и городских площадей как урожай после польского ленинопада собрали в имении панов Замойских в Козлувке. Уцелели только потому, что сделаны известными мастерами. "Издалека виден памятник Болеславу Бейруту, коммунистическому деятелю и верному ученику Сталина, до 89 года он стоял в Люблине. И он был одним из невысоких памятников коммунистической Польши", - говорят владельцы коллекции.

Как сообщал УНИАН, в Институте национальной памяти обнародовали итоги по декоммунизации за 2016 год. Так, люди выбрали новые названия для 51493 улиц и 987 городов и сел, демонтировали 1320 “ленинов” и еще 1069 тоталитарных идолов.