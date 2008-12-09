Доллар на межбанке почти стабилизировался

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,5050/7,5950 грн., к 11:00 цены выросли до 7,5300/7,6050 грн., и к 12:00 установились на уровне 7,5950/7,6300 грн. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,5600/7,5900 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», НБУ во вторник, 9 декабря, на рынок не выходил.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2630/0,2710 грн., а к 12:00 цены поднялись до 0,2655/0,2730 грн. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,2660/0,2720 грн. В России курс доллар-рубль незначительно скорректировался – 27,9895 (+0,0054) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2855/1,2857 долл. США, а к 16:15 упали до 1,2821/1,2823долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,6455/9,7670 грн., к 11:00 цены ушли вверх до 9,6775/9,7800 грн., и к 12:00 достигли уровня 9,7695/9,8205 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились 9,6905/9,7350 грн.