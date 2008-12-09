Кризис испортил праздник - Новый год украинцы встретят дома (опрос)

Почти 85% украинцев не планируют никуда выезжать и встретят Новый год и Рождество дома.

Такие данные телефонного опроса были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН социологическим Консорциумом Management Consulting Group.

Согласно данным опроса, только 15,2% украинцев планируют встречать новогодние праздники вне дома, тогда как до начала кризисных тенденций в экономике куда-нибудь выехать в этот период планировали 19,5% респондентов.

Основной причиной отказа от поездок в новогодний период, по данным исследования, стали, в первую очередь, задержки и сокращение заработной платы.

«По итогам кризиса, по итогам девальвации гривни основной массе людей, которая получала стабильные заработные платы в гривневом эквиваленте, пришлось отменить свои поездки в связи сокращением заработной платы», - отметил руководитель социологической службы Консорциума «МКГ» Дмитрий ГРОМАКОВ.

Кризисные явления повлияли на выбор направления поездок украинцев на праздники. Так, число тех, кто планирует отправиться в Карпатский регион, сократилось на 12%, в Крым – на 5% в страны Европы – на 10 %, в Египет, Турцию, Тунис – на 2%. В то же время, количество желающих встретить Новый год в странах Азии выросло на 5%, что объясняется тем, что большинство таких путевок были куплены до кризиса, а также снижением общего объема туристического потока за границу.

Кризисные явления внесли коррективы также и в транспортную логистику путешествий украинцев в это период. Так сокращаются поездки железнодорожным транспортом на 14,5%, воздушным транспортом – на 12%. В то же время, на 22% увеличивается число поездок личным автотранспортом.

«Эти сокращения и увеличения связаны, прежде всего, с тем, что люди переориентируются на внутренние поездки. И, как правило, из-за того, что дешевеет бензин, но не изменились цены на проезд в железнодорожном транспорте и воздушном, наиболее выгодными становятся поездки на личном транспорте», - сказал Д.ГРОМАКОВ.

Опрос проводился методом телефонного интервьюирования. Выборка случайная. Было опрошено 1 400 респондентов, проживающих в Киеве, Харькове, Донецке, Одессе Днепропетровске, Симферополе, в возрасте от 18 лет и выше. Статистическая погрешность выборки составляет порядка 3-5%.