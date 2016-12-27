Полиция Днепра вернула пенсионеру потерянные в супермаркете 80 тысяч гривень

Это был 78-летний пенсионер, что напрочь лишился всех своих сбережений, говорится в сюжете ТСН.

Мужчина накануне снял деньги в банке и по дороге домой решил купить продукты. Положил пакет с наличными в камеру хранения, а на обратном пути не нашел нужный номер.

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"Я посмотрел в ящик, а там пусто – ничего нет. Думаю: кто украл? Спросил у охранника. Он говорит: я не брал. Спросил у всех кассиров – они тоже нет", - рассказал владелец средств Евгений Митрофанович.

Растерянный пенсионер без копейки вернулся домой и уже потерял надежду вернуть свои деньги. Вдруг на следующий день к нему пришли из полиции.

Пакет с наличкой нашли работники супермаркета, которые и вызвали правоохранителей. Полиция сутки ждала обращения от владельца средств. Когда никто не заявил о потере денег, начали искать сами и нашли.

"Конечно, старались максимально быстро ему их вернуть, до Нового года. Конечно, он был невероятно удивлен", - говорит спикер ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.