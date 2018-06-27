Что будет с лекарствами, или Фармацевтическая война Ющенко и Тимошенко

В конце сентября без каких-либо объяснений мощнейшие дистрибьюторы, которые контролируют 60% рынка лекарственных средств - компания "БАДМ", СП "Оптимафарм", ВВС Лтд, ЗАО "Альба-Украина", "Артур-К" - повысили цены на лекарства на 70-200%. Реакция Кабмина была мгновенной. Тимошенко обратилась к Генеральной прокуратуре с просьбой срочно возбудить уголовные дела. Премьер пообещала назвать фамилии политиков, которые давали "команды зарабатывать на горе людей, на финансовом кризисе и необоснованно повышать цены на лекарственные препараты".

Следующим шагом было принятие постановления, которое устанавливало максимальную наценку до 10% на цены мировых производителей (которые поставляют лекарства в Украину), и 25% - в розничной сети. Эти правила распространялись на весь ассортимент лекарственных средств - 9 тысяч наименований, включая витамины, лечебную косметику и другие препараты, которые приносили аптекам наибольшую прибыль (раньше государство регулировало наценки только на группу жизненно важных препаратов (1,4 тысяча наименований).

А Госкомцен, Антимонопольный комитет и Налоговая администрация получили четкое задание - если на протяжении трех дней контроля будет замечено отклонение от постановления и установлено, что наценки превышены, выручку изымут, аптеку закроют, пока в ней не установят "правильные" цены. Итак, налоговые органы начали оперативные проверки аптек - до 400 заведений ежедневно, докладывая о результатах правительству.

Налоговики обнаружили довольно много нарушений, в частности, когда аптеки торговали с 200% -й наценкой на лекарства, закупленные 5 месяцев назад, свыше 50% препаратов было завезено через нерезидентов, зарегистрированных в офшорных зонах и зонах со льготным режимом налогообложения, около 37-40% фармацевтической продукции ввезено в Украину из США (в то же время документировано лишь 1% прямых поставок из Америки).

Постановление Правительства об ограничении наценок, которое фармацевты сразу же назвали “силовым”, повлекло некоторую уценку, но с аптечных полок в один день исчезли жизненно необходимые лекарства – карвалол, каптопрес, амизон, и ряд других популярных противопростудных медикаментов (это в сезон вспышки респираторно-вирусных инфекций). Оптовики перестали поставлять в аптечные заведения лекарства, мотивируя это тем, что оборотные средства идут лишь на погашение убытков, связанных с валютными колебаниями (хотя, по данным налогового ведомства, импорт лекарственных препаратов в 2008 году составлял 6,1 млрд. грн.).

В то же время представители фармацевтической отрасли выступили с заявлениями относительно паралича системы дистрибуции лекарств и требованием снять председателя вновь созданной Госинспекции по контролю за качеством лекарственных средств. Налоговую обвинили в вымогательстве, безосновательных штрафах, а также в том, что силовым методам проверки подвергаются лишь те заведения, которые не имеют над собой депутатской “крыши”. Вице-президент Фармацевтической ассоциации Украины Василий Дударчук, на одной из пресс-конференций назвал действия налогового ведомства “игрой по понятиям и беспределом”, в результате которых не выдерживают конкуренции и массово закрываются сельские аптеки.

С 17 октября по 18 ноября в Украине закрылось свыше 500 аптек. Были уволены 2,5 тысяч сотрудников и еще несколько тысяч отправлено в неоплачиваемые отпуска. В Черниговской области не работает уже 50% аптечных заведений, подобная ситуация и на Волыни.

Участники фармацевтического рынка объясняли такую ситуацию ограничением максимальной наценки на лекарства, считая, что Кабмин установил очень маленькую рентабельность на лекарства – аптеки зарабатывают лишь при условии большого товарооборота или на дорогих импортных лекарствах, именно поэтому из продажи изъяли дешевые лекарства, а это, в первую очередь, отечественная продукция.

Следовательно и украинские фармзаводы начали сокращать объемы своего производства, потому что дистрибьюторы перестали платить.

Уже в начале декабря Кабинет Министров и Секретариат Президента пикетировали представители отрасли, которые требовали отменить распоряжение правительства.

И здесь в “войну” между фармацевтами и Кабмином вмешался Ющенко.

Третьего декабря Президент остановил действие кабминовских постановлений, отметив, что решения правительства были приняты без широкого общественного обсуждения и привлечения основных участников этого рынка. По убеждению главы государства, такая политика правительства вызывает банкротство предприятий и монополизацию фармрынка, приводит к «теневым» схемам расчетов за импортные препараты, развалу украинской фармацевтической отрасли и дефициту лекарств.

Это - действия властей предержащих, которые лежат на поверхности. И в искренности их действий есть сомнения. В частности, не является ли это продолжением “зерновой” или “приватизационной” войны Ющенко против Тимошенко? Кое-кто, хорошо знакомый с национальными особенностями фармрынка, уверен, что за постановлениями – хоть премьера, хоть Президента - реальный “шкурный интерес”. Не на диктофон они заявляют, что одна из основных мотиваций власти – бизнес и сверхдоходы, потому что в настоящее время наиболее благоприятный период для перераспределения фармацевтического рынка Украины.

Ситуацию на фармацевтическом рынке УНИАН прокомментировали эксперты.

Николай Полищук, профессор нейрохирургии, Председатель Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины: РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЗВЕШЕНО Отмена постановлений Кабинета министров - это ни в коем случае не является войной Ющенко и Тимошенко. Это - не политика. С экономической точки зрения, Президент поступил правильно, потому что исчезли же жизненно необходимые лекарства. Рост цен на лекарства можно оправдать. В стране абсолютно искусственно создана ситуация с высоким курсом доллара. А субстанции, из которых составляются лекарства, закупаются за рубежом, своих мы не производим. Вторая причина - в Украине нет своих упаковочных материалов. Их также импортируют, покупая за валюту. Конечно, будет расти и стоимость препаратов (даже, если они отечественные, то бутылки и коробочки выросли в цене).

Потому позиция правительства должна была бы быть четко взвешена. Постановления относительно ограничения наценок открыли путь к последующей монополизации фармрынка мощными компаниями, которые будут скупать те аптечные заведения, что не выдержали бы давления и, понятно, разорялись бы.

Также эти распоряжения создали суперкомфортные условия для входа на рынок новых игроков, которые имеют значительные средства.

80% медикаментов могут обеспечить отечественные производители. А собственный производитель с марта 2008 года был загнан в угол.

Данные статистики свидетельствуют, что этому посодействовала, как ни странно, не взвешеная политика социальных выплат в феврале-марте. Люди, получив деньги, понесли их в аптеки, скупая дорогостоящие лекарственные средства. Плюс агрессивная реклама импортных средств.

Например, в Украине на первом месте по уровню заболеваемости (43% ) – пациенты с сердечно-сосудистыми болезнями. Естественно, что и “сердечные” лекарства должны быть на первом месте по закупкам. Вместо этого лидируют желудочные (типа мезима), печеночные, противопохмельные препараты и виагра. То есть те, лекарства, которые хорошо рекламируются.

Аптеки сегодня выполняют функции не помощников заведений охраны здоровья, а обычных магазинов по продаже медикаментов. Люди обращаются за помощью не к медикам, а к “телеящику”. Вижу выход в немедленном введении формуляров лечения, стандартов и протоколов, которые еще в 2005 году были разработаны на 80-90%.

Леонид Розенфельд, вице-президент Академии медицинских наук Украины, заместитель руководителя межведомственной комиссии по контролю за ценами на лекарственные препараты: ЗА ЗАВЫШЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА – В ТЮРЬМУ То, что сейчас происходит в фармацевтической отрасли, к этому мы шли давно. Сегодня все заострилось. Слишком смущает то, что это случилось в период, когда активизируется грипп, простуда. Ситуация со СПИДом, туберкулезом, гепатитами в стране – хуже не бывает. И если на этом фоне еще и лекарств людей лишить... Лично для меня эта ситуация очень болезненная. Я говорю сейчас не о той тысяче аптекарей, которые вышли под стены правительства, а о том, что при дефиците лекарства будут продаваться из-под прилавка с нереальной наценкой. А, когда у ребенка температура под сорок, мать последнюю рубашку снимет, но купит препарат.

Постановление Президента абсолютно правильное и должно работать. Однако отпустив цены, следует их контролировать. И мы этого не допустим, чтобы после отмены 10%, стало 110%. Конечно, в нашей стране сложные схемы снабжения лекарствами, и, вероятно, не все чисто с этим. Контроль должен быть жесткий: за завышенную цену – за решетку, аптеку закрывать. Я уверен: Президент вынудит работать четко. Уже сегодня на его столе лежат результаты проверки Межведомственной комиссии по вопросам ценообразования на лекарственные средства, которую возглавлял генерал СБУ. В документе есть фамилии всех, кто причастен к подорожанию лекарств. Уверен, что это поможет и в дальнейшем контролировать ценообразование.

Хотя фармацевты и завышают цены на медицинские препараты, все же вводить ограничения на надбавки сейчас не стоит. Фармацевты завязаны на валютном курсе и на поставках из-за границы. Сегодня нельзя «играть» с лекарствами.

Валерий Ивасюк, научный эксперт Украинского центра прав человека Украинского законодательного фонда (УПФ), кандидат медицинских наук, бывший первый заместитель министра здравоохранения Украины ЦЕНА ВОПРОСА - 17 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН ГОДОВОГО ОБОРОТА Украинская нация в настоящее время - это преимущественно больные люди. Большинство украинцев имеют хронические заболевания - эндокринологические, сердечно-сосудистые, онкологические, инфекционные болезни (туберкулез, СПИД, гепатиты С и В), болезни крови (как следствие Чернобыльской трагедии), накрывает волна психических расстройств. Эти болезни по большей части требуют пожизненного лечения. При несвоевременном, неправильном лечении они приводят к инвалидизации или преждевременной смерти. Что же государство делает для того, чтобы люди имели возможность получать непрерывное лечение, а в некоторых случаях и пожизненное? За последние 5-6 лет - ничего. В чем же дело?

Фармацевтическая отрасль в Украине так же не поддается контролю, как и строительная мафия в Италии. Тяжело подсчитать, сколько тратится цемента на строительство, почти невозможно говорить о качестве лекарств, если в стране нет лаборатории, которая может определить, что содержат данные лекарства. Здесь государство не имеет влияния. Большинство больных граждан, подсажены на импортные лекарства, как наркоман на иглу. Ведь не секрет, что импортные препараты, кроме действующего вещества, имеют в своем составе целый ряд неслучайных умышленных составляющих, которые вызывают жесткую зависимость. Следовательно человек не может перейти на аналоги, в частности и отечественные, что по технологии не имеют таких компонентов.

К тому же, у нас достаточно много медикаментозных препаратов, которые регистрируются с недопустимыми фальсификациями: или регистрируются по так называемой сокращенной процедуре, которая действует в Украине согласно печально известному распоряжению Кабмина (при первом премьерстве Тимошенко), когда сам производитель подает регистрирующему органу собственноручно написанное фармацевтическое досье относительно качества своего препарата, или лекарства вообще не проходят регистрации. Это, кстати, привело к горьким последствиям с вакциной против кори и краснухи. К сожалению, такими лекарствами в Украине нашпиговано подавляющее большинство аптечных заведений.

В Министерстве охраны здоровья существует фармацевтическое лобби, которое состоит из определенных лиц (их не больше 5), я бы сказал легендарных. Один из них, например, вроде бы никого не представляет, прекрасно чувствовал себя при нескольких министрах, и сейчас его пухленькие пальчики взяли за горло нынешнего. Еще один - возглавляет общественное объединение и является полным монополистом поставок индийских противотуберулезных препаратов, онкопрепаратов, лекарств против СПИДа. Эти определенные "ключевые" лица украинского фармрынка имеют в собственности дистрибьюторские компании, которые поставляют в Украину подавляющее большинство медикаментов и только они имеют право на государственные тендеры по закупке лекарств.

Именно эти люди на днях лили крокодиловы слезы Президенту об убыточности аптечного бизнеса в результате постановлений правительства, а Ющенко "утешил" их, отменив кабминовские постановления. Эти лица, которые являются владельцами дистрибьюторских компаний и в то же время аптечных сетей, входят во властные структуры страны.

Возле Президента Украины есть группа лиц, которые, не исключено, спонсируют политические амбиции Ющенко. Привычным образом годами они выигрывают тендеры на государственную закупку лекарств.

Кстати, годовой оборот денег в фармацевтической отрасли Украины - 17 миллиардов гривен. И они говорят об убыточности...

Известно, что есть препараты из обязательного списка, которым дан зеленый свет и на таможне, и в налогообложении. И невзирая на это, в нашей аптеке они продаются по цене, которая на 70% превышает ту, о которой украинские дистрибьюторы договариваются с производителем. В частности, индийские производители уже открыто возмущаются - это же криминал. Если брать среднюю цену препаратов жизненно необходимых - сердечно-сосудистых, антионкологических и других, их цена у нас несравнимо выше, чем за рубежом. Такая ситуация была до того сентябрьского повышения цен на лекарства, на которое отреагировала Тимошенко. Поэтому она принимает решение ограничить 15% наценку на цену в аптечной сети, в ответ на что импортеры - они же и монополисты по продаже - подбивают на забастовки. "Караул, у нас не будет лекарств!.." - конечно, не будет, потому что они сами и являются монополистами. Потому складируют препараты, и были уверены, что заставят государство пойти на уступки, когда люди начнут умирать. Одно дело купить себе не батон, а сухарь, но остаться в живых, другое дело, когда дети не могут умирающим родителям, или родители - детям, приобрести препарат, необходимый для спасения жизни, поскольку кто-то, видите ли, повысил цену. Тот человек последнее с себя снимет, чтобы только купить этот препарат.

Ющенко вроде бы спасает ситуацию. Но почему и ради кого? Повторяю, нынешний министр и несколько человек рядом - это люди, в которых лично заинтересован Ющенко. Об этом только ленивый в Министерстве не говорит.

Тимошенко, как человек прагматичный, поняла, что перебить позвоночник президентскому лобби можно в фарминдустрии, а это ни много – ни мало - 17 миллиардов гривен в год. Это - огромные средства. И образовала вполне правильный орган при Кабинете министров Украины, выведя из подчинения Минздрава (а так делают во всем цивилизованном мире) орган, который регистрирует, проверяет входное качество лекарств, который имеет разрешительно-запретительные функции, следовательно призван защищать интересы державы и граждан. Президент отменил это решение своим указом. Потому что ему не нужно два центра истины, потому что тогда исчезает монополия влияния.

Свидетелями чего мы сейчас являемся, это вопрос не только десятков миллиардов - это цена человеческой жизни. Это ответственность Ющенко и Тимошенко. Потому что ни он, ни она не говорят всей правды. Просто людей считают пустым местом. Это - большой бизнес и большой интерес. И каких-то гуманитарных категорий, обычного человечесого в решениях то ли Президента, то ли Тимошенко не стоит и искать.

Наталия Максименко