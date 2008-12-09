Пираты освободили украинского моряка

Освобождено из пиратского плена греческое судно "Капитан Стефанос", в составе экипажа которого – гражданин Украины, 21-летний моряк Александр ЗАВОРОТНЮК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ.

Судно "Капитан Стефанос" было захвачено сомалийскими пиратами неделей раньше, чем известная "Фаина". Как уже сообщала пресс-служба Уполномоченного по правам человека, в первый раз Н.КАРПАЧЁВОЙ удалось пообщаться по телефону с А.ЗАВОРОТНЮКОМ, а также установить телефонную связь украинскому моряку с матерью 27 октября 2008 года, когда его вместе с остальным экипажем – семнадцатью филиппинцами и одним китайцем - уже больше месяца удерживали в плену морские террористы.

Сейчас А.ЗАВОРОТНЮК возвращается домой на освобожденном от сомалийских пиратов корабле, который следует в итальянский порт Бриндизи.

Как сообщал УНИАН, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Н.КАРПАЧЁВА связалась по телефону с А.ЗАВОРОТНЮКОМ, для которого это была первая связь с Украиной со времени захвата судна 21 сентября 2008 года.

Н.КАРПАЧЁВА открыла производство о защите права на жизнь гражданина Украины А.ЗАВОРОТНЮКА с момента обращения его матери Инны ЗАВОРОТНЮК, жительницы Одесской области, которая не имела никакой информации о судьбе своего пропавшего сына.