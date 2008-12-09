СБУ и Генпрокуратура проверяют еще одного бютовца на коррупцию

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалась на незаконном возмещении НДС, мошенничестве, незаконных операциях с векселями, контрабанде, уклонениях от уплаты налогов и проведении незаконных оперативно-технических мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, во время задержания организатора преступной схемы и проведения следственных действий были осуществлены попытки вмешательства в работу следственно-оперативной группы со стороны народного депутата Украины Константина БОНДАРЕВА (фракция БЮТ).

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, через несколько минут после неудачной попытки пройти в помещение, где проводились следственно-оперативные действия, этот депутат прикрепил на дверях обычный лист бумаги, на котором было напечатано, что это помещение является приемной народного депутата.

Говоря о деятельности ОПГ, М.ОСТАПЕНКО сообщила, что эта группировка при поддержке коррупционных связей из числа сотрудников правоохранительных и контролирующих органов Одесского региона, а также народных депутатов, наладила механизм незаконного возмещения НДС. В результате проверки подконтрольных группировке предприятий предупреждено безосновательное возмещение НДС на сумму 12 млн. 107 тыс. 631 грн., уменьшено отрицательное значение с налога на добавленную стоимость в размере свыше 2,5 млн. грн., доначислено штрафных санкций на сумму свыше 32 млн. грн.

Кроме того, установлен факт организации членами ОПГ и их сообщниками покушения на завладение бюджетными средствами в процессе безосновательного возмещения НДС на сумму свыше 8 млн. грн.

В то же время 1 декабря Генпрокуратурой по материалам СБУ в отношении лидера группировки – гражданки Украины, которая осуществила покушение на завладение бюджетными средствами в качестве возмещения НДС на сумму свыше 50 млн. грн., возбуждено уголовное дело по нескольким статьями Уголовного кодекса Украины.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, именно во время задержания организатора преступной схемы в действия следователей пытался вмешаться народный депутат К.БОНДАРЕВ.

В данное время осуществляется проверка правомерности его действий на предмет наличия в них признаков коррупции, добавила М.ОСТАПЕНКО.