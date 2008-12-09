Луценко «подарил» харьковской милиции сразу трех новых начальников

Министерство внутренних дел Украины осуществило ряд новых назначений в структурах милиции Харьковской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, согласно приказу МВД, полковник Валерий ЛЮТЫЙ назначен первым заместителем начальника - начальником милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Александр ОСТРЯНИН назначен начальником Харьковского городского управления ГУ МВД Украины в Харьковской области. Кроме того, возложено временное исполнение обязанностей начальника Люботинского городского отдела Главного управления на майора милиции Александра ГУБСКОГО, первого заместителя начальника - начальника криминальной милиции ГО.