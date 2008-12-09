Избирком назовет мэра Ровно не раньше, чем получит деньги

Окончательные результаты выборов мэра Ровно городская территориальная избирательная комиссия планирует объявить после поступления средств на их проведение.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Ровенской городской территориальной комиссии Михаил БАНАЦКИЙ, итоги выборов городского председателя будут обнародованы 10 декабря, после того, как на счета ГТИК поступит вторая часть средств, которые были предусмотрены на проведение выборов. Поступления средств ожидают вот-вот.

По словам М.БАНАЦКОГО, окончательные итоги выборов, которые состоялись 30 ноября, ГТИК подвела еще на минувшей неделе, однако не обнародовала их из-за того, что из Центральной избирательной комиссии не поступила вторая часть средств, предусмотренных на зарплату членам участковых комиссий и на организацию избирательного процесса, а это более 570 тыс. грн. В целом на избирательную кампанию в Ровно было выделено более 1 млн. 200 тыс. грн. бюджетных средств.

По мнению М.БАНАЦКОГО, если бы эти итоги выборов уже объявили, то ЦИК могла бы не перечислить эти средства, ведь, согласно законодательству, неиспользованные во время избирательной кампании средства должны быть возвращены в течение недели после объявления окончательных результатов выборов. Потому, считает председатель теризбиркома, существовала реальная угроза, что работники участковых комиссий, все, кто работал на выборах, могли бы остаться без зарплаты.

По словам М.БАНАЦКОГО, такую позицию городской территориальной комиссии одобряют председатель облгосадминистрации Виктор МАТЧУК и новоизбранный мэр города Владимир ХОМКО.

Согласно окончательным итогам выборов мэра города, победитель выборов, бывший глава предприятия «Ровнооблводоканал» В.ХОМКО набрал 32,96% голосов избирателей, экс-губернатор Василий ЧЕРВОНИЙ – 15,98% и заместитель городского председателя Светлана БОГАТЫРЧУК-КРИВКО – 13,83%.