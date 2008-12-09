Отец с двумя друзьями изнасиловали 9-летнюю девочку

В Черниговской области прокуратура Менского района возбудила уголовное дело по факту изнасилования 9-летней девочки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Дело расследует районный отдел УМВД Украины в области

По словам прокурора района Екатерины СОКИЛ, дело обещает быть сложным, поскольку пока нет никаких доказательств, кроме слов ребенка. "Кто будет привлечен в качестве обвиняемого, пока неизвестно", - сказала Е.СОКИЛ.

Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла в ноябре в с. Гусавка Менского района. По селу распространились слухи об изнасиловании 9-летней девочки отцом, который злоупотребляет алкоголем, и двумя его друзьями. Мать отвела дочку к фельдшеру, которая подтвердила факт изнасилования.