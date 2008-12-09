Вы не поверите, но в Лондон можно будет добраться за... 9 гривень

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» предлагает своим пассажирам приобрести билеты на внутренние и международные направления по цене 9 грн. в одну сторону с учетом налогов и сборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, на период с 12 января по 29 марта 2009 г. авиакомпания предложит 10 тыс. мест по указанной цене на маршрутах из Киева во Львов, Симферополь, Дортмунд, Кельн, Катовице и Осло, а также из Львова в Киев, Симферополь, Дортмунд и Лондон (аэропорт Лутон).

Стоимость перелета из Киева в Лондон (Лутон), осуществляемого авиакомпанией Wizz Air Hungary, на этот период также будет составлять 9 грн. Бронирование билетов на эти авиаперелеты по акции будет проводиться с 15 по 21 декабря 2008 года.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (low-cost) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. Авиакомпания начала внутренние авиаперевозки 11 июля 2008 г. на новом Airbus A320 на 180 мест.