Доллар на межбанке стремится вверх
11:02, 09 декабря 2008Общество
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Торги открылись ростом котировок
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,5050/7,5950 грн., цены на российскую валюту составили 0,2630/0,2710 грн., котировки по евро-гривне установились на уровне 9,6455/9,7670 грн.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились до 1,2855/1,2857 долл. США (понедельник – 1,2895/1,2897).
В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.
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