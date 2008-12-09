Милиционер погорел на 5 кг маковой соломки

Начальник Главного управления МВД Украины в Харьковской области Виктор РАЗВАДОВСКИЙ освободил от должности работника Краснокутского райотдела милиции, в автомобиле которого было обнаружено 5 кг маковой соломки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВДУ в Харьковской области, маковую соломку обнаружили работники Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков областной милиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в райцентре Краснокутск. Маковая соломка перевозилась в автомобиле ВАЗ-2121 помощника оперативного дежурного дежурной части Краснокутского райотдела милиции.

Материалы по факту изъятия маковой соломки и служебной проверки направлены в прокуратуру Харьковской области. Приказом начальника ГУ МВД Украины в Харьковской области помощник оперативного дежурного дежурной части Краснокутского РО ГУМВД Украины в Харьковской области уволен из органов внутренних дел.

Начальник Краснокутского РО и начальник штаба Краснокутского РО привлечены к дисциплинарной ответственности - предупреждены о неполном должностном соответствии.

С целью недопущения возникновения чрезвычайных событий в органах и подразделениях областной милиции будут усилены психопрофилактические и индивидуально-воспитательные мероприятия с личным составом, сообщили в ОСО.