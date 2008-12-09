Непогода оставила без света 221 населенный пункт Украины

10:23, 09 декабря 2008
Общество
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В Черниговской и Киевской областях

В Черниговской и Киевской областях из-за сложных погодных условий, в частности, шквалистых порывов ветра, дождя и мокрого снега, в результате которых сработала автоматика защиты линий электропередач, обесточен 221 населенный пункт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Черниговской области без электроснабжения осталось 170 н.п., в Киевской – 51.

Электричество восстанавливают аварийные бригады облэнерго.

Координацию работ осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.

 

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