Непогода оставила без света 221 населенный пункт Украины

В Черниговской и Киевской областях из-за сложных погодных условий, в частности, шквалистых порывов ветра, дождя и мокрого снега, в результате которых сработала автоматика защиты линий электропередач, обесточен 221 населенный пункт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Черниговской области без электроснабжения осталось 170 н.п., в Киевской – 51.

Электричество восстанавливают аварийные бригады облэнерго.

Координацию работ осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.