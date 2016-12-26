В Одессе суд приговорил иностранца к 7 годам заключения за контрабанду кокаина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура области поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого иностранец на прошлой неделе приговорен к 7 годам лишения свободы.

«Судом мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений, среди которых приобретение наркотиков в особо крупном размере для сбыта, а также - их контрабанда», - отметили в пресс-службе.

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В ходе расследования установлено, что в 2014 году гражданин Арабской Республики Египет, долгое время проживавший в Одессе, решил наладить канал контрабанды кокаина из Нигерии. Через почтовые отправления египтянин получил наркотики в Одессе, где планировал их реализовать.

«После получения первой посылки с автозапчастями, в которой была скрыта партия кокаина, мужчину разоблачили правоохранители», - сообщили в ведомстве.