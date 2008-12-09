Возвращение кредитов: лучше откровенно говорить с банками

Чтобы оплатить кредиты, украинцы все чаще идут на преступления. Статистика свидетельствует: количество краж, вызванных намерением отдать кредит в банк, в Украине растет. Впрочем, эксперты советуют вести переговоры с банковскими учреждениями.

Особенно проблемными остаются возвращения валютных ссуд. Типичная ситуация: курс доллара вырос, банк поднял ставку, а доход рядового заемщика снизился - в лучшем случае, если не уволили с работы – потому что кризис. В такой ситуации немало людей идут на крайности и преступным путем добывают деньги, или вообще не платят кредит.

В комментарии „Немецкой волне ” эксперт в банковских делах Степан Кубив сообщил, что возвращение кредитов – это приоритетная проблема. Если ситуация затруднительна, заемщику следует обратиться в банк и объяснить причины неуплаты, считает эксперт. По его мнению, банкам выгоднее пойти на сотрудничество с клиентом и реструктурировать уплату кредита, чем забирать залог. В то же время, чтобы избежать психологического давления, эксперт советует в письменном виде обращаться в банк:

„Лучше, если клиент с банком будет общаться в виде переписки. И воспользуется юридической консультацией”. Эти письма можно будет использовать в суде, если дело перейдет в юридическую плоскость. Эксперт также считает, что услугами коллекторных агентств, которые занимаются „выбиванием” денег у недобросовестных заемщиков, в настоящее время пользуются немногие банки, потому что этот сектор услуг не развит, да и деятельность таких агентств законодательно не урегулирована.