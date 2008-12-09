Снижены оптовые и розничные цены на бензин в Молдове

В Молдове розничные цены на бензин накануне были снижены на 2-4%, оптовые - на 7-8%, сообщили РосБизнесКонсалтингу в крупнейших компаниях, занятых импортом, оптовой и розничной продажей нефтепродуктов.

Так, литр Aи-95 в рознице теперь стоит меньше 1 долл. Его цена снизилась на 4% - с 10,25 лея (0,98 долл.) до 9,85 лея (0,95 долл.).

Цена дизтоплива снизилась на 2,2% - с 11,45 лея (1,1 долл.) до 11,2 лея за литр (1,08 долл).

Оптовые цены на дизтопливо снизились на 8,2% и составляют теперь 9 леев (0,86 долл) за литр;

Оптовые цены на бензин снизились на 6,8% и составляют 8,2 лея (0,78 долл.) за литр.