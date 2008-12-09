В Карпатах завышают цены для туристов

В Карпатах завышают цены на отдых для туристов. Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил директор информационно-туристического центра «Медведь» Тарас ВЕДМИДЬ.

По его словам, стремление украинцев отдыхать в Карпатах даже в нынешних условиях позволяет владельцам жилья в регионе "рисовать астрономические цены на жилье". На период праздников в Карпатах уже забронированы все коттеджи, рассчитанные на 6-10 человек, отметил Т.ВЕДМИДЬ.

По его словам, «новогодний отдых в украинских Карпатах в очередной раз побил ценовые рекорды: если в прошлом году минимальная стоимость обитания в горах стартовала с 150 грн. в сутки на человека, то в настоящее время лыжников ожидает неприятный сюрприз - найти уголок дешевле 200 грн. (в сутки) им вряд ли удастся".

Владельцы баз оправдывают подорожание улучшением сервиса и инфраструктуры курортов. "Однако они ручаются только за комфортность номеров: ни удобных подъездных путей, ни современных лыжных трасс, ни самого снега туристам, как и раньше, никто не гарантирует", - отметил эксперт.

По словам Т.ВЕДМИДЯ, вопреки ожиданиям, кризис в отечественной экономике, который уже привел к падению спроса на зарубежные туристические направления, пока не коснулся Карпат. «На сегодняшний день количество отдыхающих, которые забронировали жилье в горах на период новогодних праздников, практически не отличается от прошлогоднего уровня», — сообщил директор турцентра.

По его словам, санатории и базы отдыха в этом сезоне окончательно перешли на пакетную продажу номеров. Арендовать жилье на пару суток здесь практически невозможно, а праздничный тур, который предусматривает обитание с 28-29 декабря до 4-5 января, стоит от 500 долларов с человека.