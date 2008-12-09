Губернатор призывает бюджетников быть экономными в своих расходах

Временно исполняющий обязанности председателя Сумской областной государственной администрации Николай ЛАВРИК призывает бюджетников региона быть экономными в своих расходах.

«Областная власть сделает все, чтобы бюджетники Сумской области получали заработную плату своевременно, однако они, в свою очередь, должны быть экономными в своих расходах», - отметил Н.ЛАВРИК во время совещания в ОГА по вопросам обеспечения функционирования сферы образования в 2008 году и в первом квартале 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель области требует, чтобы бюджетные средства направлялись исключительно на выплату заработной платы, расчеты за энергоносители, питание и медикаменты.

Во время совещания Н.ЛАВРИК отметил, что его распоряжение об экономии бюджетных средств, которое он первым из руководителей областей подписал полтора месяца назад, уже дало свои результаты. Так, по его словам, теперь Сумская область находится на четвертом месте в Украине по уровню выполнения местных бюджетов. Поэтому Н.ЛАВРИК пообещал, что бюджетная сфера области и в конце этого года, и в начале 2009-го будет работать нормально. А для этого необходимо, чтобы все руководители на местах и руководители структурных подразделений ОГА «работали согласованно и на единый результат», добавил он.

«Я не буду работать с теми людьми, которые не понимают сегодняшних проблем. Я не допущу, чтобы педагоги, работники заведений здравоохранения остались без заработной платы. Им некуда идти за дополнительными доходами. Мы обязаны обеспечить своевременную выплату зарплаты, и мы однозначно ее обеспечим», - заявил Н.ЛАВРИК.

В свою очередь, начальник Управления образования и науки Сумской ОГА Любовь ПШЕНИЧНАЯ проинформировала, что «с целью упорядочения сети образовательных заведений в Сумской области в летний период по состоянию на 1 сентября 2008 года было закрыто и реорганизовано 25 малокомплектных школ, что дало возможность высвобожденные средства в сумме 971,7 тыс. грн. направить на заработную плату, энергоносители и питание».