Биржевые индексы в США выросли

Основные биржевые индексы США выросли по итогам торгов 8 декабря, сообщает AFP. Индекс Dow Jones вырос на 3,46 процента до уровня 8934,18 пункта, Nasdaq - на 4,14 процента (до 1571,74 пункта), а S&P`s 500 - на 3,84 процента (до отметки 909,70 пункта).

Как отмечают аналитики, оптимизму инвесторов способствовала информация о том, что правительство достигло согласия с Конгрессом США по вопросу о поддержке американской автомобильной промышленности. Предполагается, что уже до Нового года "детройтской тройке" автогигантов - Ford, Chrysler и General Motors - будет выделено 15 миллиардов долларов.

Кроме того, росту котировок помогло заявление избранного президента США Барака Обамы о том, что он вскоре будет готов представить разработанный им план спасения экономики страны. Ожидается, что эти меры позволят создать 2,5 миллиона рабочих мест, а также снизить налоговую нагрузку на средний класс.

Лента.ру