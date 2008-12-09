Рынок акций в Европе закрылся ростом на 7%

Рынок акций в Европе закрылся на волне инвесторского оптимизма после экономических заявлений избранного президента США Барака Обамы. Накануне Б.Обама еще раз пообещал претворить в жизнь амбициозный план по восстановлению американской экономики, главным приоритетом которого будут инвестиции в инфраструктуру - самые значительные с 1950-х годов.

На этом фоне общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 подскочил на 6,9%, индексы ведущих бирж Европы закрылись в плюсе на 5,2 - 8,7%.

По итогам торгов 8 декабря 2008 г.:

- британский индекс FTSE 100 повысился на 250,69 пункта (+6,19%) - до 4300,06;

- немецкий DAX - на 334,41 пункта (+7,63%) - до 4715,88;

- французский CAC 40 - на 259,47 пункта (+8,68%) до 3247,48;

- швейцарский SMI - на 287,98 пункта (+5,21%) до 5818,82;

- амстердамский AEX - на 18,68 пункта (+8,14%) до 248,12;

- общеевропейский индекс FTSEEurofirst 300 - на 6,9% до 848,48 пункта.

В секторе автопроизводителей инвесторы показали сдержанный оптимизм, который внушает работа в конгрессе США над планом помощи детройтским автоконцернам. Акции немецкого концерна Daimler AG выросли на 9,7% (до 24,60 евро). Бумаги Bayerische Motoren Werke (BMW), крупнейшего в мире производителя автомобилей "люкс", закрылись в плюсе на 5,7% на отметке в 20,94 евро за акцию.

На положительной территории торговались бумаги энергетических компаний. Мировые цены на нефть сегодня пошли вверх: к закрытию европейских бирж стоимость барреля нефти WTI в Нью-Йорке выросла на 7,3% по сравнению с ценой предыдущего торгового дня. На этом фоне котировки нефте- и газодобывающих компаний BG Group, Tullow Oil, BP, Royal Dutch Shell прибавили от 8,1 до 11,3%. Акции итальянской нефтяной компании ENI подорожали на 14% (до 17,58 евро), после того как накануне посол Ливии в Италии заявил, что Ливия может приобрести до 10% акций компании.

Котировки акций немецкого промышленного концерна Siemens AG подскочили на 10%, котировки второго по величине в мире производителя стройматериалов - ирландской CRH - поднялись на 6,3%. Двузначным ростом отметились котировки ведущих горнодобывающих компаний, включая BHP Billiton (+16%) и Xstrata (+10%), на фоне роста мировых цен на медь, который был зафиксирован впервые за 8 дней.

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