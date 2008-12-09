Кризис влияет на поступления в местные бюджеты

Снижение темпов социально-экономического развития страны, последствия которых наблюдаются уже в 4-м квартале 2008 года, оказывают негативное влияние на динамику поступлений в местные бюджеты при сохранении высоких темпов роста расходов на финансирование бюджетной сферы, отмечает рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг".

Как подчеркивает агентство, на протяжении октября-ноября текущего года наблюдается сокращение численности занятых и сокращение рабочей недели на многих предприятиях реального сектора экономики. Основными причинами являются: снижение объемов производства промышленной продукции большинства экспортно-ориентированных предприятий страны, уменьшение объемов жилищного и нежилищного строительства, и снижение деловой активности в связанных отраслях.

Как считают в «Кредит-Рейтинге», все указанные явления, усиление которых ожидается в 2009 году, приводят к сокращению фонда оплаты труда и, соответственно, снижению поступлений налога с доходов физических лиц, который на сегодняшний день является основным источником наполнения доходной части местных бюджетов без учета трансфертов. В сложившихся условиях меры, предпринимаемыми местными властями, не могут кардинально изменить ситуацию из-за ограниченности в свободных средствах и неопределенности относительно будущих действий со стороны центральной власти по преодолению кризисных явлений.

Как отмечает "Кредит-Рейтинг", усугубляет ситуацию приостановление действий по реформированию бюджетного законодательства, направленного на укрепление финансовой базы местного самоуправления, а также одобренного парламентом проекта Государственного бюджета на 2009 год, в котором определяются объемы межбюджетных трансфертов и другие нормы, необходимые для формирования местных бюджетов. Проект основного финансового плана страны, утвержденный парламентом в первом чтении в сентябре этого года, был отозван правительством в ноябре для подготовки нового проекта в соответствии с изменившимися в результате финансового кризиса социально-экономическими условиями.

Рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" считает, что непринятие в ближайшее время Государственного бюджета на следующий бюджетный период, а также ряда законов, направленных на расширение источников поступлений местных бюджетов и создание механизма оперативного перераспределения бюджетных средств, приведет к усилению кризисных явлений и негативно отразится на платежеспособности большинства городских хозяйств Украины.