Ющенко окажет поддержку альбому "Современное искусство Украины"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет оказывать поддержку художественному изданию «Современное искусство Украины периода независимости: 100 имен».

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте главы государства.

Альбом «Современное искусство Украины периода независимости: 100 имен» издало киевское издательство «Думка» в этом году.

В то же время, в документе не уточняется, о какой именно поддержке идет речь.