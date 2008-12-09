Ющенко окажет поддержку альбому "Современное искусство Украины"
02:10, 09 декабря 2008Общество
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100 имен периода независимости
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет оказывать поддержку художественному изданию «Современное искусство Украины периода независимости: 100 имен».
Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте главы государства.
Альбом «Современное искусство Украины периода независимости: 100 имен» издало киевское издательство «Думка» в этом году.
В то же время, в документе не уточняется, о какой именно поддержке идет речь.
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