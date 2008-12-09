Кабмин продаст госпакеты четырех страховых компаний (список)

Кабинет Министров Украины в 2009 году намерен продать принадлежащие государству пакеты акций четырех страховых компаний.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 3 декабря №1517-р, обнародованном на Правительственном портале 8 декабря.

Так, в следующем году планируется продажа 26,31% акций ОАО «Страховая компания «Астарта» (номинальная стоимость пакета акций – 1 млн. 865,23 тыс. грн.), 51% акций ЗАО «Специализированная страховая компания «Спецэксимстрах» (1 млн. 335 тыс. грн.), 25,07% акций ЗАО «Военно-страховая компания» (2 млн. 015 тыс. грн.) и 8,16% акций ЗАО «Страховая компания «Интер-Полис» (306 тыс. грн.)