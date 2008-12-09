Мировые цены на нефть повысились
01:15, 09 декабря 2008Общество
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... до 43,4-43,7 долл./барр.
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 8 декабря 2008 г. на ведущих нефтяных биржах заметно повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,42 (+3,68) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 43,71 (+2,90) долл./барр.
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