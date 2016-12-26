Благотворительный холодильник: результаты социального эксперимента журналистов

Журналисты ТСН.Тиждень попытались сделать мир чуточку добрее.

Для таких людей на несколько дней поставили уличный холодильник, чтобы все неравнодушные могли положить туда еду для нуждающихся.

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Всего за полтора суток эксперимент показал результаты. За первый день щедрые люди накормили четырех человек.

Подробнее о результатах социального эксперимента смотрите на видео в сюжете.