Милиция наблюдает рост квартирных краж в Киеве - в два раза

В связи с экономическим кризисом столичная милиция наблюдает рост квартирных краж в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил начальник ГУ МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА.

«Несколько дней было увеличение, и это вызывало у нас тревогу», - сказал он, объяснив, что раньше в среднем ежедневно в Киеве фиксировалось до десяти квартирных краж, а в последнее время - 17-20.

«Сегодня некоторая динамика увеличения этих преступлений наблюдается, и я это связываю с тем, что у нас появилось соответствующее количество лиц без соответствующих средств для существования», - сказал В.ЯРЕМА.