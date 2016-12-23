В Кривом Роге задержали четырех вооруженных "дельцов": подозреваются в совершении 30 преступлений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, члены группы зарегистрировали на территории города 4 общества с ограниченной ответственностью, специализировавшиеся на кредитовании граждан. Впоследствии «дельцы» разными путями завладевали полученными гражданами денежными средствами или бытовой техникой, которая также приобреталась в кредит. Сумма присвоенных денег и имущества уточняется.

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Во время санкционированных обысков офисных помещений ООО у фигурантов дела были изъяты 2 гранаты РГД-5 и граната Ф-1, три пистолета травматического действия, газовый пистолет, переделанный в оружие травматического действия, бухгалтерская документация и черновые записи.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 (разбой), ч.2 ст.186 (грабеж), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решением суда они взяты под стражу.