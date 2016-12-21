Прокуратура завершила расследование и просит суд заочно осудить экс-министра обороны Ежеля

Об этом в социальной сети Facebook заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Главной военной прокуратурой ГПУ завершено специальное досудебное расследование по уголовному производству о подозрении бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля в злоупотреблении служебными обязанностями и нанесении государству ущерба на сумму более 42,9 млн грн", - написал Луценко.

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В этой связи, добавил генпрокурор, "9 декабря 2016 года прокурором составлен и направлен в суд обвинительный акт для осуществления заочного осуждения в Соломенском суде города Киева".

Как сообщал УНИАН, 22 августа Печерский райсуд Киева выдал Главной военной прокуратуре ГПУ разрешение на осуществление специального досудебного расследования по делу Ежеля, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением.

По информации ГПУ, Ежель подозревается в том, что умышленно, в интересах третьих лиц, в течение 2011-2012 годов издал четыре отдельные поручения, по которым оплата коммунальных услуг, потребленных субъектами хозяйствования, была осуществлена за счет бюджетных средств без последующей компенсации (субъекты предпринимательской деятельности были задействованы в оказании услуги по организации питания личного состава Вооруженных сил Украины). В результате таких действий государству нанесен ущерб на общую сумму около 43 млн грн.

Ежелю объявлено в государственный розыск и приняты меры по его объявлению в международный розыск. Судом дано разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ежель занимал должность министра обороны с марта 2010 года по февраль 2012 года.