В Чернигове выселяют из гостиниц жителей разрушенного общежития

Часть мебели у этих жителей погибла под обломками, часть зависла над пропастью и может в любой момент рухнуть, говорится в сюжете ТСН.

Спасение хотя бы части вещей превратился в целую спецоперацию. Самих людей к имуществу не допустили – спасатели просто выполняли их указания, вытаскивая из ящиков документы и все, что можно было спасти: одежду, детские учебники, технику и тому подобное. Все это нужно, чтобы обжиться на новом месте. Делать это придется без мебели – ее двигать крайне опасно. "Нам сегодня надо как-то из отелей выехать. А куда ехать - мы вообще не знаем", - признаются люди.

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Чиновники объясняют, что платить за проживание пострадавших в гостиницах накладно для бюджета. Поскольку общежитие уже признали непригодным для проживания, людям ищут другое жилье. Десять комнат в студенческом общежитии дает лицей быта. Жители говорят, что условия их устраивают – что угодно сейчас лучше ночевки на улице вместе с детьми. И добавляют, что их дом мог бы устоять, если бы ответственные лица вовремя сделали ремонт. "Жаловались, просили хотя бы какой-то косметический ремонт сделать. Никто на это не обращал внимания, а теперь хотят на нас свалить все, что мы делали перепланировку, сами виноваты", - возмущены люди.

В прокуратуре информацию о жалобах жителей подтверждают. Те звонили коммунальщикам и накануне трагедии. Следователи ждут выводов строительно-технической экспертизы, которая должна ответить на вопрос, есть ли прямая связь между бездействием чиновников и обвалом стен. В коммунальном предприятии "Новозаводское", которое обслуживало этот дом, ситуацию не комментируют. Ссылаются на то, что все документы у них изъяли следователи. Руководителя предприятия уволили с работы сразу после трагедии.

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