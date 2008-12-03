На украинско-польской границе стреляли в «челноков»

Польская полиция стреляла резиновыми пулями в поляков, которые заблокировали автомобильный и пешеходный переход на границе с Украиной в пункте пропуска «Медика-Шегини» (Львовская область) в ночь с 2 на 3 декабря, чтобы разблокировать движение через границу.

Как сообщает TVN24, пункт пропуска блокировали около 100 человек, которых удалось разогнать полиции.

Как сообщал УНИАН, поляки протестуют против новых ограничений на перевозку через украинско-польскую границу сигарет и алкоголя. С 1 декабря легально через границу можно перевезти только две пачки сигарет, а не 10, как раньше, и одну, а не две бутылки водки.

«Мы блокируем границу, потому что у нас забрали хлеб, забрали у нас деньги», - рассказал один из протестующих.

Участники акции протеста обвиняют полицию в чрезмерном использовании силы, которая в свою очередь обвиняет их в агрессивном поведении и забрасывании полицейских тухлыми яйцами, камнями, петардами и даже бутылками с бензином.

«Поведение полиции мне напомнило 80-е годы... Они как стали бежать, так били палками все, что попадалось им на пути», - рассказала одна из женщин, принимавшая участие в акции протеста.

«Мы решили применить силу, потому что переговоры не помогли... Прозвучали предупредительные выстрелы, а затем еще несколько были направлены в наиболее агрессивных людей (резиновыми пулями)», - сообщили представители полиции.

По данным TVN24, полиция задержала несколько человек.

Протесты на границе продолжаются с понедельника, когда стало известно о новых правилах ввоза алкоголя и сигарет в Польшу.

Сначала польские службы объясняли изменения распоряжением Европейской Комиссии, но 2 декабря таможенники официально сообщили, что это решение Польши, согласованное с другими странами Евросоюза, которые имеют границу с Украиной.

Это распоряжение позволяло странам самостоятельно определиться с правилами ограничения на ввоза алкоголя и сигарет.

«Польша совместно со Словакией, Румынией и Венгрией обязалась уменьшить лимиты», - сказал пресс-секретарь Таможенной службы Польши ЛИСИЦКИЙ.

Он также отметил, что так называемые «челноки» пересекают границу по несколько раз на день, перевозя сигареты и алкоголь, который продают в Польше, чем наносят ущерб польской экономике.

Поляки не исключают возможности продолжения забастовки на границе из-за новых ограничений.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в пункте пропуска на украинско-польской границе «Шегини-Медика» протестовали украинцы против новых ограничений на ввоз алкоголя и сигарет, а 2 декабря протестовали поляки.

Жители польско-украинского пограничья часто не имеют другого дохода, как только от продажи в Польше дешевых украинских алкоголя и сигарет. Сигареты и алкоголь в Польше дороже, чем в Украине, приблизительно в три раза.

По данным украинской пограничной службы, установленные ограничения касаются только жителей пограничных районов.