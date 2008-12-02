Нацбанк завтра выйдет с валютой на аукцион

Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что завтра готов осуществить валютную интервенцию по продаже долларов США путем проведения валютного аукциона. Об этом говорится в телеграмме НБУ № 13-117/5554-16853 от 2 декабря.

При этом в телеграмме указывается, что банки, которые планируют принять участие в аукционе, должны до конца сегодняшнего дня перечислить 100% денежного обеспечения в гривне на счет Нацбанка.

Сами заявки будут приниматься завтра до 14.00. Минимальный объем заявки - 100 тыс. долл.

Как сообщалось, НБУ 19 ноября впервые провел валютную интервенцию на межбанковском валютном рынке по продаже долларов США за гривни путем проведения валютного аукциона согласно заявкам коммерческих банков. Заявки на участие в аукционе формируются на основе неудовлетворенного на прямом межбанке объема заявок клиентов и потребностей банка.

Перед прошлым аукционом, который прошел 26 ноября, Нацбанк обязал банки перечислять денежное обеспечение за день до проведения аукциона. С того времени НБУ на рынок не выходил.