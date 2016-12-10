В одесской Затоке проходит масштабная операция против "банды" чиновников и правоохранителей – Аваков

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Facebook.

Он напомнил, что ранее общество уже видело первую часть операции

в Затоке по защите прав эстонских инвесторов от организованной преступной группы, вымогавшей 30% от привлеченных инвестиций в размере 50 млн евро за право ведение бизнеса. Первые задержания в мае 2016 г. были проведены по факту покушения на убийство представителя инвестора. Было задержано 6 человек (голова поселкового совета, 2 киллера, 2 подельника, посредник).

«Оперативники и следователи продолжали работу по изобличению не только отдельных щупалец, но всего преступного спрута, всей преступной структуры и его руководителей», - отметил Аваков.

По его словам, сегодня в Одесской области Национальная полиция, совместно с Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры и Главным управлением К СБУ, проводит масштабную операцию. Обыски и задержания по всем элементам банды, добавил министр. По словам Авакова, в составе группы, кроме чиновников местных органов власти, судьи, сотрудники СБУ, полицейские и прокуроры.

К операции привлечено более 300 сотрудников центрального аппарата Нацполиции.

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«Зафиксировано и внесено в производство более 50 эпизодов преступлений, возглавляли которые "избранные" на выборах руководители местного совета», - сообщил Аваков.

Он сообщил о расследовании по фактам манипуляций выборными процедурами и организации фиктивного голосования.

«В поселок с количеством избирателей 1350 человек, при пособничестве соответствующих чиновников, непосредственно перед выборами в несколько квартир было прописано 750 (!!!) "избирателей". Эти "избиратели", привезенные на выборы, "проголосовали", позволив прийти к власти в поселке, по сути, организованной преступной группе. Основная цель группы - наживаться на махинациях с землей в курортной прибрежной зоне», - написал Аваков.

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По его данным, установлено 50 эпизодов преступлений: от известного покушения на убийство и шантажа эстонского инвестора, до поджога баз отдыха и санаториев с целью перераспределения земли под ними, фактов прямого вымогательства и прочих преступлений.

Нацполиция вместе с ГПУ обнародует подробный отчет по результатам операции в конце следующей недели, пообещал министр.