Подруга горе-матери: мы думаем, что Влада сознательно хотела убить детей (видео)

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив видео разговора.

"Мы думаем, что Влада сознательно хотела убить детей" - сообщила подруга горе-матери Катя.

«Девушка в шоке! Ведь вместе с общими друзьями была уверена в абсолютной адекватности и порядочности Влады. Более того, "мама" умоляла спасти ее старшую дочь, у которой будто был страшный диагноз и постоянно просила у них деньги на лечение», – написал Кулеба.

По его словам, Катя показала переписку с Владой, датированную 5 декабря. Оказалось, что в то время, когда ее сын уже умер с голода, а дочка была еле живая, девушка приглашала ее и подруг в гости.

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Версии и подробности девушки, с которой Влада в последнее время близко общалась, можно посмотреть в видео.

Как сообщал УНИАН, 20-летняя жительница Киева, уроженка Николаевской области, на 9 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой в ночь на 6 декабря, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии. За жизнь 2-летней девочки борются врачи. Действия горе-матери квалифицированы по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности, повлекшее гибель человека). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

7 декабря по ходатайству Киевской местной прокуратуры N1 суд в Киеве сроком на 60 суток арестовал горе-мать.