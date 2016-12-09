1+1 медиа получила рекордные 15 наград премии "Телетриумф 2016"

8 декабря 2016 года традиционно состоялась церемония награждения престижной телевизионной премии страны - «Телетриумф». В этом году группа 1+1 медиа получила 15 наград в различных номинациях.

Свою седьмую статуэтку получила ведущая «ТСН. Тиждень» Алла Мазур, победив в номинации «Ведущая информационно-аналитической программы». Кроме того, «ТСН. Тижднь» стал лучшей информационной программой.

Свой первый «Телетриумф» получил ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров в номинации «Ведущий развлекательной программы».

Лучшей программой для детей было выбрано «Це наше і це твоє. Очима дітей» канала ПЛЮСПЛЮС.

Вокальное шоу «Голос страны» было признано лучшим в номинации «Форматное талант-шоу», а Виктория Лезина, Владимир Завадюк, Анна Аксютенко и Руслан Квинта за работу над проектом получили награду «Продюсерская группа телевизионной программы».

В номинации «Программа журналистских расследований» победила программа журналистских расследований «Гроші». Стоит отметить, что для программы это уже шестая победа в этой номинации.

Лучшим телевизионным дизайном (ID) канала было выбрано «25 незалежних років» канала 1+1, а победителем номинации Эфирное промо стала промокампания «Моя країна. Прекрасна і незалежна».

Лучшим документальным фильмом признана картина «Україна. Повернення своєї історії» Акима Галимова.

«Мы рады тому, что в который раз наши ведущие, программы и проекты получают рекордные количества статуэток самой престижной премии украинского ТВ рынка. Для нас это стимул и дальше развиваться в том же направлении и предлагать зрителям качественный контент в разных жанрах» - комментирует Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа.

Проекты студии «Квартал 95», которые входят в эфир канала «1+1» были признаны лучшими в номинациях:

- Лучший сценарист / Сценарная группа - Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Борис Шефир, Андрей Яковлев за программу «Вечерний Квартал».

- Новый украинский формат телевизионной программы - «Рассмеши комика. Дети».

- Телевизионный художественный сериал - «Слуга народа».

- Продюсер (продюсерская группа) телевизионного фильма / сериала - Владимир Зеленский, Сергей Яковлев, Алексей Кирющенко, Сергей Шефир и Борис Шефир - «Слуга народа».

- Оператор / постановщик телевизионного художественного фильма / сериала - Сергей Кошель, «Слуга народа».

Телетриумф - первая украинская премия в области телевидения, основанная 14 декабря 2000 Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Ежегодно эксперты Украинской телевизионной академии называют лучших в сфере телевизионного вещания.