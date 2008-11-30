В России ответили на газовые аргументы Украины: а кому теперь легко?

Перебои в Украине с обменом гривны на доллары не повод для отсрочек выплаты долга «Газпрому» за поставленный газ. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ в эфире программы «Вести» телеканала "Россия".

Так он прокомментировал сегодняшнее заявление главы правления НАК «Нафтогаза Украины» Олега ДУБИНЫ о возникших у украинской стороны проблемах с переводом имеющихся средств в гривнах в доллары для выплат «Газпрому» текущей задолженности за поставки российского газа.

«А кому теперь легко?» - подчеркнул С.КУПРИЯНОВ, напомнив, что «Газпром» направил в Киев предложение сделать предоплату за транзит российского газа в будущем году. Эти средства, пояснил С.КУПРИЯНОВ, разумеется, исчисляются в долларах.

По его словам, «Газпром» уже получил первую часть украинского долга за поставки газа, если в понедельник Украина погасит задолженность за сентябрь и часть октября, во вторник начнутся переговоры с ней о дальнейшем сотрудничестве.

«Первые платежи мы уже видим, пока это не вся сумма, о которой мы договаривались. Мы рассчитываем, что 1 декабря, как было договорено, мы получим долги за сентябрь, получим часть октября, и второго числа мы сможем начать переговоры о дальнейшем сотрудничестве», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

В случае, если Украина погасит до 1 января 2009 года задолженность в полном объеме, "Газпром" сможет "перейти на прямые долгосрочные контракты с "Нафтогазом Украины", и мы на это рассчитываем", сообщил официальный представитель «Газпрома».

"Надо отметить, что «Газпром» предлагает украинским коллегам помощь: мы готовы сделать предоплату за транзит газа через территорию Украины за будущий период, это могло бы быть существенным подспорьем в погашении долга", - заявил С.КУПРИЯНОВ.

Тем не менее, газовый монополист по-прежнему не собирается снижать цены специально для украинских соседей.

"До тех пор, пока не будет погашена задолженность, единственная цена за газ, о которой мы можем говорить, - это цена, соответствующая европейской - около 400 долларов. Мы видим свою задачу в том, чтобы все проблемные вопросы с украинскими коллегами урегулировать до Нового года", - подчеркнул С.КУПРИЯНОВ.