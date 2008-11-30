Луценко бросает тень на телеканал “1+1”

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о возможной причастности телеканала “1+1” к незаконной конвертации через один из конвертационных центров, который расположен в Житомире.

Об этом он заявил во время прямого эфира на телеканале «1+1» в воскресенье вечером.

«Во время операции в Житомире по обезвреживании конвертационного центра, который получает средства на несуществующие услуги и потом переводит их в наличку, мы нашли июльские платежки канала «1+1» на общую сумму 100 тыс. грн., которые потом через Приватбанк были переведены в наличность», - сказал министр.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, якобы эта фирма предоставляла услуги за оборудование. Как отметил министр, «у нас есть показания, что женщина за 200 долларов сделала фирму, которой не было, была только печать, никакого оборудования, никакого имущества» не было.

В связи с этим Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «1+1» через конвертационный центр переводит деньги в наличность. У меня вопрос – кто из руководителей канала стоит за этой конвертационной схемой?»